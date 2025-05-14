رئيس جامعة عمّان الأهلية يستقبل وزير الدولة للشؤون القانونية ويؤكد أهمية دعم الثقافة القانونية

وطنا اليوم:استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، معالي الدكتور فياض ملفي القضاة، وزير الدولة للشؤون القانونية، وذلك بحضور عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أسيد ذنيبات.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور حمدان بالوزير القضاة، مشيدًا بدوره البارز في دعم الأنشطة الأكاديمية والعلمية.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع تنظيم كلية الحقوق في الجامعة ندوة علمية برعاية معالي الوزير، حملت عنوان: “دور القضاء في الدعوى التحكيمية”، وذلك ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية لدى الطلبة، وتوفير منصة للحوار العلمي المتخصص.

وقد ادارت الندوة الدكتورة نور الدباس، والتي رحّبت بالحضور نيابة عن الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، والأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، وعميد كلية الحقوق، مؤكدة حرص الكلية على الربط بين الجانبين النظري والعملي، لاسيما في مجال التحكيم الذي يُعد من أبرز وسائل تسوية المنازعات.

وسلطت الندوة الضوء على أحد أهم محاور العملية التحكيمية، وهو علاقة القضاء بالتحكيم، وذلك في ضوء المستجدات القانونية على الصعيدين الوطني والدولي. كما تناولت الجلسات التعديلات الجوهرية في قانون التحكيم الأردني لعام 2018، وانعكاسها على إجراءات الدعوى التحكيمية.

وخلال أعمال الندوة، قدّم معالي الدكتور فياض القضاة عرضًا تفصيليًا حول أبرز التعديلات التشريعية المتعلقة بدور القضاء في الدعوى التحكيمية.

كما تحدّث الأستاذ المحامي فراس غزلان عن الإشكاليات العملية المرتبطة بدور القاضي المختص والمحكمة المختصة في إجراءات التحكيم.

من جهته، استعرض الدكتور فؤاد الدرادكة، قاضي محكمة التمييز السابق، حالات بطلان حكم التحكيم، ورقابة محكمة التمييز على دعوى البطلان.