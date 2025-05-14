بنك ABC الإسلامي يعلن أرباح صافية قوية بقيمة 14.4 مليون دولار أمريكي عن الربع الأول من عام 2025

وطنا اليوم:أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن نتائجه المالية القوية للربع الأول من عام 2025 مُسجّلًا أرباحًا صافية بلغت 14.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.7% مقارنة مع 10.8 مليون دولار أمريكي للعام الماضي. حقَّق البنك هذه النتائج بفضل استقرار الأعمال الرئيسية والإدارة الفعّالة للتكاليف، بالإضافة إلى ثبات تكلفة الائتمان. بقيت الميزانية العامة ضمن مستويات سليمة، حيث بلغ إجمالي الموجودات 3 مليار دولار أمريكي.

أبرز ملامح الأداء الرئيسية

بلغت الأرباح الصافية 14.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي بعد الربح على المرابحات والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع قبل الإسناد إلى أشباه حقوق الملكية 44.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفع صافي الدخل العائد إلى أشباه حقوق الملكية بنسبة 11.7%.

انخفضت المصروفات التشغيلية لتصل إلى 2.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 58.2% مقارنة مع 6.7 مليون دولار أمريكي للعام الماضي.

وتعليقًا على النتائج، قال السيد حمّاد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي: “شهدت بداية عام 2025 أداءً قويًا. حافظ دخلنا الأساسي على استقراره على أساس سنوي، بينما أثمر التحكم الصارم بالتكاليف وانخفاض تكلفة الائتمان عن نمو ملحوظ في صافي الأرباح. شهدت أسواق رأس المال نشاطًا كبيرًا، وتولّى البنك قيادة العديد من الصفقات البارزة لإصدار الصكوك.”

نال بنك ABC الإسلامي استحسانًا واسعًا بفضل أدائه المتميز وتركيزه على الابتكار المتمحور حول احتياجات العملاء. وقد فاز البنك بجائزة أفضل بنك إسلامي للشركات في البحرين لعام 2024، وأفضل عرض رقمي إسلامي مُقدّم من بنك إسلامي لعام 2024 من Islamic Finance News (IFN) . وقد حظيت العديد من معاملات البنك البارزة بتقدير رفيع نظرًا لإبداعها وتأثيرها في القطاع المصرفي، ومن أهمها صفقة إصدار صكوك لشركة AerCap Holdings بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والتي تُوِّجت بجائزة الصفقة الأكثر ابتكارًا في العام وجائزة أفضل صفقة صكوك في العام. كما قاد البنك صفقة البحرين لعام 2024 لتوفير تسهيل تمويل للمشاريع البيئية والاجتماعية والحوكمة لشركة حديد البحرين بقيمة 450 مليون دولار أمريكي، وتولّى البنك عملية ترتيب صفقة إصدار صكوك للشركة العمانية للاتصالات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وقد فازت هذه الصفقة بجائزة أفضل صفقة إجارة في العام، وصفقة العام في عمان.

وأردف السيد حسن قائلًا: “هذه الجوائز دليل على قوة منتجاتنا وكفاءتنا في هيكلة الصفقات والتواصل الفعال مع عملائنا في مختلف أسواقنا الأساسية”

“ورغم الضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فإننا نترقب بيئة الأعمال بقية العام بنظرة يحدوها تفاؤل حذر.”

فيما يلي ملخص تفصيلي للنتائج المالية:

أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر):

بلغت الأرباح الصافية للربع الأول 14.4 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 10.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام الماضي.

بلغ استرداد مخصصات الخسائر الائتمانية 2.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع مخصص قدره 1.6 مليون دولار أمريكي تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 2.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 6.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وبعد تعديل المصاريف الاستثنائية بقيمة 4 مليون دولار أمريكي للعام الماضي، ارتفعت المصروفات بنسبة 4.1% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.

الميزانية العمومية

بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 3.042 مليار دولار أمريكي كما في 31 مارس 2025، مقارنة مع 2.865 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024.

بلغت قيمة الاستثمارات 1.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 1.3 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024.

بلغت مستحقات المرابحة، والإجارة، وتمويلات المشاركة 1,765 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1,550 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 31 مارس 2025 قيمة قدرها 372 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 364 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2024.

بقيت قاعدة رأس المال للبنك قوية جدًا حيث أن النسبة الكلية لكفاية رأس مال بلغت 39.7%، وبلغت نسبة الفئة الأولى من رأس المال 38.9%.