بنك صفوة الإسلامي يقدم الرعاية لاجتماعي الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين الأطباء وغير الأطباء في مركز الحسين للسرطان

وطنا اليوم:ضمن جهوده المتواصلة في دعم القطاع الصحي وتعزيز الشراكات المجتمعية المستدامة، رعى بنك صفوة الإسلامي اجتماعيّ الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين الأطباء وغير الأطباء في مركز الحسين للسرطان، واللذان عقدا بحضور واسع من المعنيين والكوادر الإدارية.

وتعكس هذه الرعاية التزام بنك صفوة الإسلامي بدعم مركز الحسين للسرطان الذي يعتبر مركزاً وطنياً رائداً في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة.

وحول هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: “نعتز بعلاقتنا الاستراتيجية مع مركز الحسين للسرطان، ونؤمن بأهمية دعم جهوده في مختلف المجالات، كما وتأتي هذه الرعاية في سياق دورنا كمؤسسة مالية مسؤولة تسعى لتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمعات، من خلال شراكات فاعلة تُسهم في تطوير القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي.”

وتعد هذه المبادرة واحدة من أعمال ونشاطات البنك ضمن برامج استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، التي يركز في إطارها على بناء شراكات هادفة مع المؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي. وفي هذا السياق، يرتبط البنك بشراكة ممتدة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، يقدم من خلالها الدعم لعدد من البرامج والحملات والفعاليات المتنوعة التي يتم إقامتها على مدار العام.

ويشار الى أن رعاية البنك للفعاليتين اشتملت على تواجد ممثليه من خلال جناح أقامه واستعرض ضمنه أهم ما يقدمه من خدمات ومنتجات وحلول تمويلية ومصرفية من شأنها تلبية مختلف الاحتياجات.