بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

بنك صفوة الإسلامي يقدم الرعاية لاجتماعي الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين الأطباء وغير الأطباء في مركز الحسين للسرطان

14 مايو 2025
بنك صفوة الإسلامي يقدم الرعاية لاجتماعي الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين الأطباء وغير الأطباء في مركز الحسين للسرطان

وطنا اليوم:ضمن جهوده المتواصلة في دعم القطاع الصحي وتعزيز الشراكات المجتمعية المستدامة، رعى بنك صفوة الإسلامي اجتماعيّ الهيئة العامة لصندوق ادخار الموظفين الأطباء وغير الأطباء في مركز الحسين للسرطان، واللذان عقدا بحضور واسع من المعنيين والكوادر الإدارية.

وتعكس هذه الرعاية التزام بنك صفوة الإسلامي بدعم مركز الحسين للسرطان الذي يعتبر مركزاً وطنياً رائداً في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة.

وحول هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: “نعتز بعلاقتنا الاستراتيجية مع مركز الحسين للسرطان، ونؤمن بأهمية دعم جهوده في مختلف المجالات، كما وتأتي هذه الرعاية في سياق دورنا كمؤسسة مالية مسؤولة تسعى لتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمعات، من خلال شراكات فاعلة تُسهم في تطوير القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي.”

وتعد هذه المبادرة واحدة من أعمال ونشاطات البنك ضمن برامج استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، التي يركز في إطارها على بناء شراكات هادفة مع المؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي. وفي هذا السياق، يرتبط البنك بشراكة ممتدة مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، يقدم من خلالها الدعم لعدد من البرامج والحملات والفعاليات المتنوعة التي يتم إقامتها على مدار العام.

ويشار الى أن رعاية البنك للفعاليتين اشتملت على تواجد ممثليه من خلال جناح أقامه واستعرض ضمنه أهم ما يقدمه من خدمات ومنتجات وحلول تمويلية ومصرفية من شأنها تلبية مختلف الاحتياجات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:07

الشرع : لن انسى ترحيب الملك عبدالله ومواقف الأردن بالقضايا الساخنة

23:47

بلدية إربد تُكرّم ضمن فعاليات أسبوع المرور العربي وتؤكد ريادتها في السلامة المرورية

22:28

إعلام عبري: مفاوضات الدوحة تمر بساعات حاسمة إما توسيع الحرب أو التوصل لاتفاق

21:30

مناشدة عاجلة لإنقاذ بيت يافا من مشاريع الصرف الصحي المتعثرة وسط تفاقم الأضرار والمعاناة غرب اربد

20:46

هيئة الإعلام تحجب مواقع إلكترونية تهاجم الأردن ورموزه الوطنية

20:40

2.4 مليون أسرة في الأردن ومتوسط الدخل السنوي يتجاوز 11 ألف دينار

20:21

وصول باخرة عملاقة صديقة للبيئة لميناء العقبة

20:14

امام وزير التربية..بالفيديو مرشد تربوي في مدرسة زهران يعتدي على طلبة بالضرب: استياء واسع ودعوات للتحقيق

20:13

القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة

20:09

رئيس لجنة الشباب في مجلس النواب يلتقي بشباب حزب نماء

20:07

“وطنا اليوم تكشف القصة الكاملة لفيديو متداول لسيدات اعترضن مركبة في إربد”

20:05

الأردن يستهدف تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول 2030 لدعم الطاقة المتجددة

وفيات
وفيات الأربعاء 14-5-2025وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025