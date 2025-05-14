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جامعة البترا والمختبرات العسكرية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البحث والتدريب والتأهيل الأكاديمي

14 مايو 2025
جامعة البترا والمختبرات العسكرية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البحث والتدريب والتأهيل الأكاديمي

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا مذكرة تفاهم مع المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في الجيش العربي، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الفحوصات المخبرية، وتبادل الخبرات، والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، وذلك بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.
وقع الاتفاقية عن القوات المسلحة العميد المهندس عمار الصرايرة، المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيس الجامعة.
وتهدف المذكرة إلى إتاحة إمكانيات المختبرات العسكرية لإجراء فحوصات متخصصة تخدم الأبحاث العلمية والدراسات العليا، إلى جانب تدريب طلبة البكالوريوس في الأقسام ذات العلاقة داخل مختبرات القوات المسلحة، بما يوفر لهم خبرات عملية متقدمة.
كما تتضمن الاتفاقية بندا خاصا بـالتأهيل الأكاديمي لمرتبات مديرية المختبرات العسكرية، عبر تقديم منحة دراسية لبرنامج الماجستير في الغذاء والتغذية في جامعة البترا، دعما لمسارات التطوير المهني والتكامل المؤسسي بين الجانبين


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