مجمع اللغة العربية الأردني يعلن “فصحى FM” اسماً لإذاعته

وطنا اليوم:أطلق مجمع اللغة العربية الأردني على إذاعته الرسمية اسم”فصحى FM”، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز الهوية اللغوية وترسيخ مكانة اللغة العربية الفصيحة في الفضاء الإعلامي المعاصر.

ووفق بيان للمجمع اليوم الخميس، تأتي هذا التسمية ضمن استراتيجية المجمع لتحديث رسالته الإعلامية وتوسيع قاعدة المستمعين، إذ يحمل الاسم دلالةً على التوجّه الذي تتبناه الإذاعة، المتمثل في تقديم محتوى إعلامي هادف بلغة عربية سليمة، تليق بجلال الفصحى؛ لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، وهوية الأمة، ونشرها بأسلوب معاصر يواكب تطلعات الشباب ويحفّزهم على التفاعل مع لغتهم الأم.

ويشار إلى أن إذاعة “فصحى FM”، تبث برامجها على التردد (102.9)، وتضم باقة من البرامج اللغوية والثقافية والأدبية والعلمية، إلى جانب تغطيات خاصة للمبادرات الوطنية والفعاليات التي تخدم اللغة العربية وتضيء على نشاط مؤسسات الوطن في هذا السياق.