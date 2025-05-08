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أردني يطلّق زوجته بعد إستقبالها الفنان راغب علامة في المطار

4 ساعات ago
أردني يطلّق زوجته بعد إستقبالها الفنان راغب علامة في المطار

وطنا اليوم:أقدم رجل على تطليق زوجته بعد أن شاهدها بين النساء اللاتي تجمعنَّ لاستقبال الفنان اللبناني خلال حفل له في قبل أيام.
وحضرت الزوجة لمطار الملكة علياء كي تشارك في استقبال المعجبين، وغالبيتهم من النساء، للنجم اللبناني دون علم وموافقة زوجها، وفق صحيفة “السوسنة” الأردنية، ووسائل إعلام محلية أخرى.
وأضافت أن المرأة خدعت زوجها أيضاً عندما زعمت أنها ستزور أهلها في يوم وصول علامة، قبل أن تتوجه للمطار ويشاهدها الزوج في مقطع فيديو من عدة مقاطع انتشرت للحظات استقبال علامة في الأردن.
وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت فيها المرأة لانتقادات كثيرة بسبب خداعها لزوجها، ووجدت على الجانب الآخر عدداً أقل ممن تعاطفوا معها ودافعوا عنها.
ولم تتضح هوية الزوجين اللذين انتهت حياتهما الزوجية بسبب راغب علامة، وما إذا كان طلاقهما نهائياً ولا رجعة فيه.
وأعادت الحادثة للأذهان، قصة أخرى تتعلق بالفنان اللبناني، وجرت في الأردن أيضاً عام 2022، عندما أثارت صور له برفقة السفير العراقي في عمان وعائلته، جدلاً وانتقادات واسعة، انتهت باستدعاء وزارة الخارجية العراقية للسفير، قبل إعلانه انتهاء عمله بعد نحو شهر من الحادثة.


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