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القبض على كبير المتسولين في مادبا متنكرا على هيئة عجوز

5 ساعات ago
القبض على كبير المتسولين في مادبا متنكرا على هيئة عجوز

وطنا اليوم:ألقى فريق من لجان مكافحة التسول في مادبا القبض على كبير المتسولين في المدينة، والذي كان يظهر في شكل عجوز ويبيع الماء لركاب الحافلات عند الإشارات الضوئية، بينما يبلغ عمره الحقيقي 40 سنة فقط، وفق ما أعلن عنه مدير التنمية الاجتماعية في مادبا د. فالح العزازمة.
وأضاف أنه تم ضبط الشخص بعد ملاحقته من قبل اللجان، وتبين أنه يقوم بتوزيع المتسولين يوميا في مادبا بهدف التسول.
ويشار إلى أن هذا الشخص قام في مرة سابقة بالاعتداء على حافلة التنمية ولاذ بالفرار عندما حاولت اللجان ضبطه ومعه ابنه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مديرية التنمية والمحافظة والأمن العام لمكافحة ظاهرة التسول في مادبا وتحسين مستوى السلامة والأمان في المدينة.


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