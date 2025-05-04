جامعة البترا تستضيف حفل إعلان نتائج تصفيات المنتدى الأفرواسيوي 

وطنا اليوم_استضافت جامعة البترا حفل إعلان نتائج تصفيات المنتدى الأفرواسيوي للابتكار والتكنولوجيا، والتي ستتأهل الفرق الفائزة بها إلى البطولة الدولية السادسة في ماليزيا خلال أكتوبر 2025، بمشاركة فرق مدرسية وجهات تعليمية من مختلف مناطق المملكة، وذلك برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وبحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور اياد الملاح وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي .

شهد الحفل، الذي أقيم في رحاب جامعة البترا، حضور ممثل المنتدى في الأردن الدكتور أسامة الأسمر، الذي أعرب عن شكره للجامعة على الاستضافة، ولوزارة التربية والتعليم على تعاونها، ولجميع الجهات الداعمة والفرق المشاركة.

أشادت رئيسة المنتدى الأفرواسيوي الدكتورة مروة عمارة بمستوى الفرق الأردنية وتطور أدائها، مؤكدة أهمية الشراكة بين الجامعات والوزارات في دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي، ومثمنة جهود جامعة البترا وكوادرها.

فاز بالمراكز الأولى في مسابقة روبوت جامع الإعلام كل من: قرية ستيم من مادبا، تلتها مدرسة طلائع الإبداع من مادبا، ثم أكاديمية شبابيك من مادبا. وفي مسابقة روبوت الإنقاذ فازت مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز من إربد بالمركز الأول، تلتها مدارس التميز من الزرقاء.

في مسابقة المبتكر الصغير حصلت مدرسة السخنة الثانوية من الزرقاء على المركز الأول، تلتها مدارس التميز من مادبا بالمركزين الثاني والثالث مكرر. وفي مسابقة الألعاب الإلكترونية فازت المدارس العلمية الإسلامية من جبل عمان بالمركز الأول، تلتها مدارس التميز من المقابلين، ثم مدارس التميز من إربد.

حصدت مدارس التميز من مادبا المركز الأول في مسابقة الفيلم الوثائقي، تلتها مدرسة المدينة الوردية الأساسية من وادي موسى، ثم مدرسة وادي موسى الثانوية للبنين. في مسابقة قائد السوفتوير، حصلت مدرسة صما الثانوية للبنين من عجلون على المركزين الأول والثاني، ثم مدرسة رحبة ركاد الثانوية للبنين من البادية الشمالية في المركز الثالث. أما في مسابقة تطبيقات الهواتف المحمولة، فازت مدرسة رحبة ركاد الثانوية من البادية الشمالية بالمركز الأول، تلتها مدرسة عبين عبلين الثانوية للبنين من عجلون.

تأهل فريق مدارس التميز من الزرقاء ضمن مسابقة أبطال الفن باستخدام الروبوت، كما تأهل فريق مدرسة المدينة الوردية من وادي موسى في مسابقة الرسوم المتحركة لتميزه في المؤثرات البصرية.

اختتم الحفل بتكريم الحكام والمتطوعين من طلبة جامعة البترا، قبل توزيع الجوائز على الفرق الفائزة.