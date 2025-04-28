جامعة البترا تفتتح المؤتمر الدولي الأول لأساليب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي “ICCIAA 2025”

وطنا اليوم:افتتحت جامعة البترا المؤتمر الدولي الأول لأساليب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي “ICCIAA 2025” في حرمها، بمشاركة باحثين من ثلاثة وأربعين دولة قدموا ما يزيد عن خمسمائة ورقة علمية تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، تحليل البيانات الضخمة، الأنظمة الذكية، والابتكارات التكنولوجية الحديثة. وحضر حفل الافتتاح المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها الدكتور عدنان بدران، إلى جانب عدد من الشخصيات الأكاديمية والبحثية.

أكد رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أن انعقاد المؤتمر الدولي في الجامعة يعكس المكانة العلمية المرموقة التي وصلت إليها المؤسسة. وأوضح أن الجامعة تسعى إلى مواكبة التحولات الرقمية عبر الاستثمار في البحث العلمي ودعم الابتكار الأكاديمي، مشيرا إلى وضع خطة شاملة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية والبحثية، بما يؤهل الطلبة والكوادر الأكاديمية للتعامل مع متطلبات المستقبل بكفاءة عالية.

أعرب الأستاذ الدكتور عبد الرحيم عن فخره باستضافة نخبة من العلماء والخبراء العالميين ضمن أعمال المؤتمر، مشددا على أن جامعة البترا ماضية في تطوير بيئة تعليمية تفاعلية تستشرف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتسهم في خدمة المجتمعين المحلي والدولي.

أكد رئيس فرع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات “IEEE” في الأردن الدكتور موسى الأخرس أن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة الابتكارات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية. وأشار إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات الأكاديمية في تهيئة بيئات بحثية تدعم التحول الرقمي وتستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة.

ألقى أستاذ الحوسبة متعددة الحواس في جامعة برونيل البريطانية الأستاذ الدكتور جورج غينيا الكلمة الرئيسية خلال جلسة أدارها الدكتور علي المقوسي، متناولا موضوع “تسخير الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصال متعددة الحواس: التحديات والفرص”. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرا على توفير تجارب رقمية شاملة تتعدى البصر والسمع إلى اللمس والشم والتذوق. وأشار إلى أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس يمكن أن يحدث نقلة نوعية في مجالات الصحة والتعليم والإعلام.

بين الدكتور غينيا أن تحقيق هذه الطفرة النوعية يتطلب بنية تحتية متطورة ونماذج إدراكية متقدمة تضمن جودة تجربة المستخدم، مشددا على ضرورة تطوير أنظمة تفاعلية تلبي احتياجات الحواس الخمس وتثري التفاعل البشري مع التكنولوجيا.

أوضح عميد كلية تكنولوجيا المعلومات ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور وائل هادي أن عدد الأوراق العلمية المقدمة بلغ خمسمائة وأربع ورقات، قبل منها مئتان وإحدى وعشرون ورقة علمية، بمعدل قبول بلغ نحو ثمانية وأربعين بالمائة. وبين أن أكثر من ألف ومئتين وثلاثة وستين باحثا شاركوا في تقديم الأوراق العلمية، مثلت أبحاثهم مؤسسات أكاديمية من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

أعرب الدكتور وائل هادي عن اعتزازه بانعقاد المؤتمر في رحاب جامعة البترا، مؤكدا أن الحدث يجمع نخبة من الباحثين والخبراء العالميين لمناقشة أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، ويعزز من جهود الجامعة في دعم البحث العلمي وتحقيق التحول الرقمي. وأكد أن تنظيم المؤتمر ينسجم مع رؤية الجامعة في تحقيق الريادة الأكاديمية وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

يواصل المؤتمر فعالياته حتى الثلاثين من نيسان الحالي، حيث تشمل أجندته جلسات علمية وورش عمل متخصصة تستعرض أبرز الاتجاهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي، وقضايا الأمن السيبراني، وتحليل البيانات الضخمة، وتطبيقات الرعاية الصحية والتعليم والطاقة