46 دار نشر أردنية في معرض مسقط الدولي للكتاب

وطنا اليوم:تشارك الأردن في الدورة القادمة من معرض مسقط الدولي للكتاب، التي تُقام بين 24 نيسان و3 أيار، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بحضور نحو 46 دار نشر أردنية، في مشاركة وُصفت بالمميزة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن فعاليات ثقافية واسعة تشهدها الدورة الجديدة، التي تُعد منصة حوار وتبادل فكري بين المثقفين والناشرين من مختلف دول العالم