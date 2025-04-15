وفد من الكونغرس الأميركي يزور مدينة البترا الأثرية

وطنا اليوم:زار وفد من الكونغرس الأميركي اليوم الثلاثاء مدينة البترا الاُثرية، واطلع على المشاريع التي تنفذها سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وتمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( يو اس أيد USAID )، وأبرزها تفويج ونقل الزوار داخل المحمية الأثرية وخارجها، وسياحة النمو الأخضر لتعزيز الإرث الثقافي واستدامة السياحة في البترا وغيرها.

وكانت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وقعت العام الماضي اتفاقية منحة مع الوكالة الأميركية بقيمة 15 لتمويل عدد من المشاريع في إقليم البترا .

وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات للوفد، أهمية هذه المشاريع التي ستسهم في دعم جهود السلطة لتطوير العملية السياحية في البترا، وتعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية، وتنافسية المنتج السياحي المتنوع في المنطقة، وإثراء تجربة الزائر للمدينة الوردية.

وأشاد الدكتور البريزات بدور الوكالة في دعم برامج وخطط السلطة وتوجهاتها المستقبلية، مؤكدا في هذا الإطار أن السلطة تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالعملية السياحية في المنطقة الأثرية، عبر توفير خدمات سياحية متطورة ومنتج سياحي يسهم في إطالة مدة إقامة الزوار، وبما ينسجم مع أهمية البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع.