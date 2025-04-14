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تكريم مستحق لجامعة عمان الأهلية تقديراً لدورها في خدمة المجتمع المحلي بمحافظة البلقاء

14 أبريل 2025
تكريم مستحق لجامعة عمان الأهلية تقديراً لدورها في خدمة المجتمع المحلي بمحافظة البلقاء

وطنا اليوم:برعاية عطوفة محافظ البلقاء الاستاذ سلمان النجادا، وبتنظيم من مبادرة شباب فرسان البلقاء وجمعية جبيل ثابت الخيرية، تم تكريم جامعة عمان الأهلية تقديراً لجهودها المتميزة في دعم وخدمة المجتمع المحلي في محافظة البلقاء عموماً ومدينة السلط خصوصاً.
وقد أُقيم حفل التكريم في قاعة غرفة تجارة السلط، حيث جرى خلاله تقديم درع تقديري إلى كل من عطوفة رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وعطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وبحضور عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات .
كما شهد الحفل حضورعدد من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، إلى جانب عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية.
ويأتي هذا التكريم تقديراً لدور جامعة عمان الأهلية الرائد في دعم المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي والخيري، وجهودها المستمرة في تعزيز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المحلي.


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