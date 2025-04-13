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فرسان التغيير تطلق الشعار الرسمي لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

منذ دقيقتان
فرسان التغيير تطلق الشعار الرسمي لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

وطنا اليوم:في إطار استعداداتها لتنظيم واحدة من أبرز الفعاليات الشبابية العربية لهذا العام، أعلنت مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، اليوم الأحد، عن إطلاق الشعار الرسمي والهوية البصرية المعتمدة لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان ضمن فعاليات “عمّان عاصمة الشباب العربي”.

ويأتي إطلاق الشعار ليعكس رؤية القمة في تمكين الشباب العربي وتعزيز دورهم في قيادة التحول الرقمي وتطوير حلول مبتكرة لمستقبل أكثر اتصالًا واستدامة. وتم تطوير الهوية البصرية بأسلوب عصري مرن، يجمع بين الاحترافية والرمزية، ويعبّر عن روح الشباب، والانفتاح، والتنوع التكنولوجي.

يتكوّن الشعار من الأحرف الخمسة AYITS، اختصارًا لاسم القمة باللغة الإنجليزية:
Arab Youth Innovation & Technology Summit

وقد جرى تلوين الحروف بطريقة رمزية تعبّر عن القيم الجوهرية للقمة:

A – أزرق: الاستقرار والثقة والابتكار المؤسسي.

Y – أصفر: الشباب والطاقة والرؤية.

I – أخضر: التطوير، والنمو، والاستدامة.

T – برتقالي: الحماس والإبداع.

S – بنفسجي: الذكاء الصناعي والمستقبل الرقمي.

ويعلو الحرف “I” رمز الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi)، ليكون بمثابة إشارة إلى التحول الرقمي والتواصل التكنولوجي العابر للحدود، ويُجسد اتصال العقول العربية في فضاء الابتكار.

صُمّم الشعار ليكون قابلًا للتطبيق على مختلف الوسائط والمنصات، بما يشمل: المواد الإعلامية والمطبوعة، الشهادات والبطاقات التعريفية، الفعاليات الرسمية، الحملات الرقمية وشاشات العرض.

وأكدت مؤسسة فرسان التغيير أن الشعار يمثل هوية القمة وروحها البصرية، ويُجسّد تطلعات الشباب العربي في بناء مستقبل رقمي متكامل بقيادتهم، تحت مظلة من التمكين والمعرفة والريادة


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