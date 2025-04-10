وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)

نعي فاضل

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم

وطنا اليوم:بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل الناصر وأنسباؤهم وعموم عشيرة الخصاونة فقيدهم المغفور له بإذن الله تعالى:

الحاج وائل سعيد محمود الناصر (أبو وضاح)

زوج الحاجة مريم أحمد الناصر

ووالد كل من:

المحامي الدكتور وضاح، والمهندس ليث، والدكتور المهندس سحبان، والمحامي سنان، والأستاذ حمزة.

وشقيق كل من:

الصيدلي إياد، والمرحوم الدكتور مؤيد، والمهندس سري، والمهندس صلاح الدين.

و الفاضلات:

هيا (زوجة الأستاذ محمود الجندي)،

الدكتورة سوسن (زوجة الدكتور جميل مسعد)،

الدكتورة نرجس (زوجة الدكتور رجائي الخانجي)،

صفا،

سحر (زوجة الأستاذ نزار الناصر)،

الدكتورة أروى (زوجة الدكتور وحيد الفارع)،

ومي (زوجة الأستاذ سامح الناصر).

وسيُشيّع جثمانه الطاهر بإذن الله تعالى بعد صلاة عصر اليوم الخميس الموافق 10/4/2025 من مسجد إيدون الكبير – محافظة إربد إلى مقبرة إيدون.

تُقبل التعازي على النحو التالي:

للرجال:

•يوم الخميس والجمعة في ديوان آل الناصر – إيدون

•يومي السبت والأحد في جمعية الفيحاء – عمان / الشميساني

من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً

للنساء:

•يوم الجمعة في منزل والده المرحوم الحاج سعيد محمود الناصر – جبل الحسين

•يومي السبت والأحد في جمعية الفيحاء – عمان / الشميساني

من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً

إنا لله وإنا إليه راجعون

وضاح الناصر 0799285000

ليث الناصر 0779540073

سحبان الناصر 0795059815

سنان الناصر 0796421003

حمزه الناصر 0777778547