لماذا أخفت هوية العريس؟.. عبير الصغير ترد على جدل خطوبتها

وطنا اليوم:خرجت الشيف اللبنانية وصانعة المحتوى الشهيرة عبير الصغير عن صمتها بعد تصاعد التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية العريس الذي أعلنت ارتباطها به خلال الساعات الماضية.

وفي مقطع فيديو نشرته عبر خاصية “القصص القصيرة” على حسابها الشخصي على إنستغرام، أوضحت عبير أنها لم تكن تنوي إخفاء هويته، ولكنها فضّلت الانتظار إلى ما بعد عقد القران للإفصاح عنه بشكل رسمي.

وأكدت أن كل ما في الأمر أنها كانت في مرحلة ما قبل إعلان الخطوبة الرسمية، حيث تم قراءة الفاتحة فقط، مشيرة إلى أن الأمر كان لا يزال في بدايته من ناحية الترتيبات العائلية.

وقالت في حديثها: “والله يا جماعة أنا لا أخفيه، دعوني أشرح لكم الموضوع من وجهة نظري… ما حدث أنهم جاءوا لخطبتي من أهلي، وقرأنا الفاتحة، وأهلي وافقوا، وكنا ننوي بعدها عمل حفل خطوبة ثم نعقد القران، وفي هذه المرحلة كنت لا أنوي أن أقول من هو الشخص”.

وأكدت أنها كانت تنوي الإعلان عنه لاحقاً بعد عقد القران بشكل رسمي، لكنها فوجئت بسيل من الشائعات حول هوية العريس، قائلة بأسلوب طريف: “خطبتوني لنص المنطقة بسبب تخميناتكم.. والله سأقول لكم من هو لكن اهدأوا فقط، دعوني أفكر في صنع سيناريو في رأسي حول كيفية إعلان الأمر لكم، لأنني لم أكن أنوي فعل ذلك الآن”.

وكانت عبير الصغير قد أعلنت عن خطوبتها من خلال فيديو نشرته عبر “إنستغرام”، أرفقته بعبارة مؤثرة: “جاءنا من نرتضي دينه وخُلقه، فرضينا”.

وتُعد عبير الصغير، البالغة من العمر 26 عاماً، من أبرز صانعات المحتوى في العالم العربي، حيث حققت شهرة كبيرة من خلال تقديم وصفات المأكولات العربية والعالمية بأسلوب عصري يشبه القصص الخيالية.

ويعرف عنها جمهورها أسلوبها الناعم في الطهي، والذي شبّهها البعض فيه بـ”الأميرة في المطبخ”.

وحصلت الصغير على جائزة Joy Award لأفضل مؤثرة، وحققت أرقاماً قياسية على منصات التواصل، من بينها ما يقرب من 1.5 مليار مشاهدة على يوتيوب، مما جعلها من أبرز الشخصيات النسائية الشابة في مجال الطهي الرقمي في العالم العربي