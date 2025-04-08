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“الليبرالية الاجتماعية في فلسفة براين باري السياسية” كتاب جديد للدكتورة فاديه سمير السيد

منذ 38 ثانية
“الليبرالية الاجتماعية في فلسفة براين باري السياسية” كتاب جديد للدكتورة فاديه سمير السيد

وطنا اليوم – صدر حديثًاً عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع كتاب بعنوان “الليبرالية الاجتماعية في فلسفة براين باري السياسية”، وهو من تأليف الدكتورة فادية سمير السيد، التي تُعدّ واحدة من الأصوات الواعدة في مجال الفلسفة السياسية. يتناول الكتاب تأثير فلسفة براين باري على النقاشات السياسية والاجتماعية المعاصرة، مستعرضًا مزيجًا مميزًا بين الليبرالية الكلاسيكية والأفكار الاجتماعية لتقديم نموذج متوازن يُعالج أوجه القصور في النظام الرأسمالي.
يمثل الكتاب فرصة فريدة للمختصين والمثقفين لاستكشاف الركائز الفلسفية لفكر باري، والتحديات الفكرية التي خاضها مع كبار المفكرين السياسيين، بما في ذلك انتقاداته لتحوّل حزب العمال البريطاني نحو سياسات أكثر يمينية. كما يكشف الكتاب عن توجهات باري في بناء دولة متعددة الثقافات، تقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتدعو لتوازن بين الحرية الفردية والمساواة بما يُحقق الصالح العام.
يُبرز الكتاب الأهمية المتزايدة للفلسفة الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الحديثة، مشددًا على دور الدولة في تقديم خدمات أساسية مثل التعليم والصحة وضمان العمل، إلى جانب دعم البرامج التي تُعزز التنافس الاقتصادي العادل وتحدّ من البطالة والتضخم.
هذا الإصدار يُثري المكتبة الفلسفية بمادة غنية تُلهم القراء للغوص في أعماق فلسفة براين باري، لفهم كيف يُمكن للفلسفة الاجتماعية أن تكون إطارًا بنّاءً يُوجِد حلولًا للتحديات العالمية. يعد الكتاب إضافة ذات قيمة فكرية عالية تُسهم في تطوير النقاشات الفكرية حول العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة.

 


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