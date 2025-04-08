الحسين إربد يتعثر بالتعادل أمام الجزيرة ويُشعل الدوري

وطنا اليوم:تعثر نادي الحسين إربد ، بعد تعادله أمام الجزيرة بهدف لكل منهما، في مباراة مؤجلة من الاسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري أقيمت على استاد عمان الدولي مساء اليوم الثلاثاء.

وتقدم الجزيرة أولا عن طريق لاعبه حمزة الصيفي فيما أحرز هدف التعادل للحسين إربد مجدي العطار.

ويحل الوحدات ثاني الترتيب ضيفا ثقيلا على الصريح في مواجهة يدخلها كل فريق بطموحات مختلفة، في اللقاء الذي سيحتضنه استاد الحسن الدولي عند الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

ويواصل الحسين إربد الصدارة برصيد 43 نقطة متقدما على الوحدات الذي يملك 36 نقطة في المركز الثاني، وتنتظره مباراة اليوم أمام الصريح، حيث ينشد الوحدات تسجيل نتيجة الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر نظيره الحسين، وإبقاء المنافسة على لقب الدوري حتى الجولات الأخيرة، فيما تختلف طموحات الصريح الباحث عن حصد أكبر عدد من النقاط في الأسابيع المقبلة، لضمان البقاء بين فرق المحترفين لموسم ثان على التوالي