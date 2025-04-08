صقور الأردن في مجموعة السعودية بكأس آسيا

وطنا اليوم:سُحبت اليوم الثلاثاء قرعة كأس آسيا لكرة السلة 2025 المُقررة إقامتها في مدينة جدة السعودية، بمشاركة 16 منتخبًا، خلال الفترة بين 5 و17 أغسطس/ آب القادم.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة، 6 منتخبات عربية، هي السعودية وقطر ولبنان والأردن وسوريا والعراق، علمًا أن المنتخب اللبناني حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة كأس آسيا الأخيرة، عقب خسارته في النهائي بنتيجة 73-75 أمام أستراليا المُتوجة باللقب.

وقُسمت المنتخبات الـ16 المشاركة في كاس آسيا 2025 إلى 4 مستويات، وبموجب ذلك، تم إجراء القرعة التي أسفرت عن وقوع منتخب السعودية على رأس المجموعة الثالثة بصحبة الأردن والصين والهند.

وأسفرت القرعة كذلك عن مواجهة عربية مُنتظرة بين قطر ولبنان في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضًا منتخب أستراليا “حامل اللقب”، فيما جاء منتخب سوريا بالمجموعة الثانية، بصحبة اليابان وإيران وغوام، وحل منتخب العراق في المجموعة الرابعة، برفقة نيوزيلندا والفلبين والصين تايبيه