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حسان ينعى وزير الصحة الأسبق فالح الناصر

منذ ثانيتين
حسان ينعى وزير الصحة الأسبق فالح الناصر

وطنا اليوم:نعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الثلاثاء، وزير الصحة الأسبق الدكتور فالح الناصر، الذي وافته المنية اليوم.
واستذكر حسان الخدمات التي قدمها الناصر لوطنه خلال مسيرته، حيث شغل منصب وزير الصحة بين عامي 2001 و2002، وقدم إسهامات بارزة في القطاع الطبي، إذ عمل طبيبًا في الخدمات الطبية الملكية حتى تقاعده برتبة لواء.
وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه لذوي الفقيد، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته


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