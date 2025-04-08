مايكروسوفت تفصل ابتهال أبو السعد بعد احتجاجها على التواطؤ مع إسرائيل

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام أميركية بأن شركة مايكروسوفت فصلت مهندسة البرمجيات المغربية ابتهال أبو السعد وزميلتها فانيا أغراوال بعد احتجاجهما على تزويد الشركة إسرائيل بأنظمة ذكاء اصطناعي تستخدم في إبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس مساء الاثنين أن مايكروسوفت فصلت الموظفتين بعد احتجاجهما خلال احتفال الشركة بالذكرى الـ50 لتأسيسها يوم الجمعة الماضي، والذي حضره أبرز مؤسسيها بيل غيتس.

وقالت الوكالة إن مايكروسوفت لم ترد على الفور على طلب الحصول على تعقيب على هذا النبأ.

وأوضحت أسوشيتد برس أن ابتهال أبو السعد دعيت أمس الاثنين إلى مكالمة بالفيديو مع ممثل لإدارة الموارد البشرية في مايكروسوفت، أبلغها بإنهاء خدمتها في الشركة على الفور.

أما زميلتها فانيا أغراوال -وهي أميركية من أصل هندي- فقد أُبلغت عبر البريد الإلكتروني بفصلها من الشركة، وفقا لما ذكرته مجموعة “لا أزور للفصل العنصري”، التي نظمت حملات احتجاجية ضد بيع مايكروسوفت خدمة الحوسبة السحابية “أزور” لإسرائيل.