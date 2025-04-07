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الدردور يفسخ عقده مع الرمثا

منذ دقيقتان
الدردور يفسخ عقده مع الرمثا

وطنا اليوم:أعلن نادي الرمثا الأردني، موافقته على فسخ عقد لاعبه خالد الدردور بناء على طلبه.
ويأتي طلب الدردور بفسخ عقده، بسبب عدم مشاركته بشكل كاف مع الفريق الأول، والحصول على دقائق لعب كافية.
وفي تصريح ، قال الدردور: “أشكر نادي الرمثا، إدارة وجهازاً فنياً وزملائي اللاعبين، على الفترة التي قضيتها مع الفريق، والتي أعتبرها محطة مهمة في مسيرتي. أغادر الرمثا بكل احترام وتقدير، وأتمنى للنادي مزيداً من النجاحات.”
وأضاف: “أتطلع لخوض تحدٍ جديد في المرحلة المقبلة، وأسعى لتقديم الأفضل دائماً داخل المستطيل الأخضر.”
ويعتبر الدردور رابع لاعب يخرج من كشوفات الرمثا بعد خالد العواقلة الذي انتقل إلى شباب العقبة وإبراهيم الخب ومحمد وائل الزعبي الذي انتقل لفريق الأهلي.
ويعتمد مدرب الرمثا المونتنيجري ميليان رادوفتيش على عدد من المواهب الشابة التي يمنحها الفرصة باستمرار بهدف تجهيز فريق مميز من أبناء النادي للمواسم المقبلة.
وسبق للدردور أن لعب في وقت سابق مع شباب الأردن، قبل أن يعود لناديه الأم الرمثا مجددا إلا أن رحلته لم تدم طويلا.
ويحتل الرمثا المركز الثالث على سلم ترتيب أندية المحترفين برصيد 31 نقطة


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