نيمار ينتقد قرار منع الوقوف على الكرة : كرة القدم أصبحت مملة

وطنا اليوم:عبّر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن استيائه من قرار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بمنع اللاعبين من الوقوف على الكرة خلال المباريات، معتبرًا أن مثل هذه القرارات تساهم في “إفقاد اللعبة متعتها”.

وجاء تعليق نيمار عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: “كرة القدم تصبح مملة أكثر فأكثر”، في إشارة واضحة لرفضه القرار الذي وصفته لجنة الانضباط بأنه “تصرف غير رياضي” يُعاقب عليه اللاعب ببطاقة صفراء.

القرار جاء بعد لقطة مثيرة للجدل من الهولندي ممفيس ديباي، لاعب كورينثيانز، خلال مباراة نهائي بطولة باوليستا أمام بالميراس، حيث وقف على الكرة في الدقائق الأخيرة، وهو ما اعتُبر استفزازًا وأدى إلى اشتباك بين لاعبي الفريقين.

نيمار، العائد مؤخرًا إلى سانتوس بعد فترة قصيرة مع الهلال السعودي، لطالما عُرف بأسلوبه الاستعراضي داخل الملعب، وهو ما يجعل موقفه من هذا القرار متوقعًا.