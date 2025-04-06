محرر يوتيوب الجديد.. سهولة واحتراف في فيديوهاتك

وطنا اليوم:في خطوة جديدة تعزز من سيطرتها على مجال الفيديوهات القصيرة، أعلنت منصة يوتيوب عن إطلاق محرر فيديوهات جديد متطور يتيح لمستخدميها إنتاج محتوى بصري احترافي، مدعومًا بمجموعة أدوات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير نشره موقع TechCrunch، فإن المحرر الجديد يمنح صناع المحتوى قدرة استثنائية على تعديل مقاطع “شورتس” (Shorts) من خلال أدوات قص ونسخ ودمج أكثر مرونة، مع إمكانية التحكم في توقيت عرض النصوص بدقة، وإضافة الموسيقى المناسبة لمضمون الفيديو.

ذكاء اصطناعي يضبط الإيقاع

وواحدة من أبرز المزايا الجديدة هي خاصية المزامنة التلقائية بين المشاهد والموسيقى. فبدلًا من إضاعة الوقت في التعديل اليدوي، أصبح بإمكان المستخدم الاعتماد على أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواءمة النقلات بين المشاهد مع الإيقاع الصوتي للموسيقى تلقائيًا، ما يمنح الفيديوهات سلاسة أكثر واحترافية في الإخراج.

ملصقات مخصصة من خيال المستخدم

ولم تغفل “يوتيوب” الجانب الإبداعي، إذ أتاحت إمكانية إدراج ملصقات تعبيرية متنوعة داخل الفيديو، كما يمكن للمستخدمين ابتكار ملصقاتهم الخاصة بالاعتماد على وصف نصي فقط، لتحويله إلى ملصق مرئي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي—مما يفتح الباب أمام محتوى بصري أكثر تميزًا وتفردًا.

ومن أجل تسريع عملية إنتاج الفيديوهات الرائجة، تمكّن الأدوات الجديدة صناع المحتوى من تصميم قوالبهم الخاصة لتحرير الفيديوهات القصيرة، ومشاركتها مع جمهور المنصة، مع الاحتفاظ بحقوق ملكيتهم من خلال إرفاق أسمائهم تلقائيًا على القوالب التي يتم استخدامها.

ويُذكر أن “يوتيوب” كانت قد بدأت في تحفيز صناع المحتوى على التركيز على “الشورتس”، من خلال منحهم 45% من عائدات الإعلانات واشتراكات YouTube Premium المرتبطة بالفيديوهات القصيرة.

ومع ذلك، تُشترط موافقة المحتوى لمعايير صديقة للإعلانات، إذ يتم استبعاد المشاهدات المخالفة من حساب الأرباح.

وتُحتسب الإيرادات بحسب المشاهدات الفعّالة داخل كل بلد، ويُراعى فيها استخدام الموسيقى، حيث يتم توزيع الأرباح بين صانع المحتوى والجهات المالكة للحقوق الموسيقية بناءً على عدد المقاطع الصوتية المستخدمة.

لكن ما يظل ثابتًا هو أن صانع المحتوى يحتفظ بنسبة 45% من الإيرادات المُخصصة له، بغض النظر عن طبيعة الموسيقى المستخدمة في الفيديو.