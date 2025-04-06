بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة العلوم الإسلامية العالمية تحصد جائزة أفضل أطروحة دكتوراه على مستوى الجامعات العربية لعام 2025م

منذ ساعة واحدة
جامعة العلوم الإسلامية العالمية تحصد جائزة أفضل أطروحة دكتوراه على مستوى الجامعات العربية لعام 2025م

وطنا اليوم:فازت جامعة العلوم الإسلامية العالمية، بجائزة أفضل أطروحة دكتوراه في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لعام 2025م، للباحثة إكرام الهنائية عُمانية الجنسية، والتي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية سنويًا؛ تقديرًا لأفضل الرسائل الجامعية المتميزة على مستوى الوطن العربي.

وقد نالت الباحثة هذه الجائزة عن أطروحتها الموسومة بعنوان:
“فاعلية برنامج إرشادي يستند إلى النظرية الخبراتية في تحسين المناعة النفسية والتوافق الزوجي في سلطنة عُمان”،وقد أشادت لجنة التحكيم بالمستوى العلمي المتقدم للأطروحة، وأهميتها التطبيقية في دعم الصحة النفسية والعلاقات الأسرية.

وفي لفتة تعكس اهتمام الجامعة بطلبتها ودعمها المتواصل للتميز العلمي، قام رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأستاذ الدكتور جعفر الفناطسة، بالاتصال بالباحثة إكرام الهنائية وتهنئتها بهذا الإنجاز المرموق، معبرًا عن فخر الجامعة بها، ومؤكدًا أن هذا الفوز يعكس جودة مخرجات البحث العلمي في الجامعة، ويُعد حافزًا لباقي الطلبة لمواصلة التميز والابتكار.

ومن المقرر أن تُكرّم الباحثة الفائزة خلال المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية، والذي سيُعقد في الجامعة الدولية في الكويت يومي 23 و24 أبريل 2025م، بمشاركة رؤساء وممثلي الجامعات العربية.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على المكانة الأكاديمية الرفيعة التي تحتلها جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وجهودها المستمرة في دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مختلف الحقول العلمية، خصوصًا تلك التي تعالج قضايا المجتمع العربي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:50

تعميم للجامعات بعدم عقد امتحانات في 13 و21 نيسان

12:44

جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين فني مشاغل

12:39

إجراءات لطرح عطاء حفر 80 بئر غاز خلال 3 سنوات في حقل الريشة

12:34

تجارة عمان تصدر 7208 شهادات منشأ في الربع الأول من العام

12:32

ثلاثيني يتعرض لدعس من قبل أحد الحافلات بالمدينة الرياضية

12:27

لا ملوك فى الولايات المتحدة .. مظاهرات أمريكية حاشدة ضد ترامب وماسك

12:05

هل العالم في مرحلة الفوضوية ؟

12:02

طقس العرب: تقلبات حادة في درجات الحرارة هذا الأسبوع

11:50

وزير الصناعة: سياسة التعريفات الجمركية الأميركية عالمية وليست مرتبطة بالأردن

11:47

توغل وإعتقالات .. إسرائيل تغير وضع المنطقة العازلة في سوريا

11:40

بعد قرص أنف منافسه.. قرار بحق جوزيه مورينيو

11:36

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب: في شأن الهتافات .. نظرة في العمق

وفيات
مكافحة المخدرات الأردنية تنعى الضابط الحياصاتوفيات الجمعة 4-4-2025وفيات الثلاثاء 1-4-2025وفيات الإثنين 31 – 3 – 2025وفيات الأحد 30-3-2025