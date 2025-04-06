بعد قرص أنف منافسه.. قرار بحق جوزيه مورينيو

وطنا اليوم:تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فناربخشة التركي عقوبة الإيقاف 3 مباريات بجانب غرامة مالية بسبب “السلوك غير الرياضي” خلال المواجهة الساخنة أمام غلطة سراي في دور الثمانية لكأس تركيا هذا الأسبوع.

وبدا مورينيو، أنه يقرص أنف مدرب فريق غلطة سراي أوكان بوروك بعد أن تم إقصاء فريقه من كأس تركيا، الأربعاء الماضي.

وفي لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ظهر مورينيو وهو يمد يده تجاه منافسه ويلمس أنفه. ثم سقط بوراك على الأرض وهو ممسكا بوجهه قبل أن يتم إبعاد مورينيو.

وفاز غلطة سراي 2-1 في مباراة دور الثمانية، ونشر صورة على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي لبوروك وهو يبتسم وينظر باتجاه مورينيو.

وتم إرفاق رسالة بالصورة وهي: “يجب عليك ألا تهاجم، يجب عليك أن تستوعب!” مع رمز تعبيري للصمت.

واعتبر مجلس الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم أن عقوبة مورينيو تطبق على مباريات الكأس، ما يسمح للمدرب البرتغالي بالتواجد مع فريقه خلال مواجهة طرابزون سبور في الدوري الأحد.

وتلقى ثنائي خط وسط فناربخشة فريد وميرت هاكان يانداس عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات ومباراة واحدة على الترتيب.

كما جرى إيقاف المدرب المساعد لفناربخشة ومدرب حراس المرمى 4 مباريات، مقابل فرض غرامة بحق ماريو برانكو المدير الرياضي.