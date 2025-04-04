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عشائر إربد تكرم الكرك تجسيداً للوحدة الوطنية والتسامح ( صور)

منذ 35 ثانية
عشائر إربد تكرم الكرك تجسيداً للوحدة الوطنية والتسامح ( صور)

وطنا اليوم- إربد – الكرك: في مشهد يعكس أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي، أقامت عشائر محافظة إربد، بمبادرة من الوزير الأسبق نضال البطاينة، حفل تكريم لعشائر محافظة الكرك، بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وشيوخ ووجهاء ونواب من المحافظتين، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

وجاءت هذه اللفتة الكريمة تقديراً لدور رجالات الكرك في خدمة الوطن، وتثميناً لموقف السيد غازي الحباشنة النبيل من عشيرة الحباشنة، الذي تجلى بعفوه وصفحه عن المتسببة في وفاة ابنه، وإخراجها من السجن لوجه الله تعالى.

وخلال الحفل الذي أقيم في ديوان عشيرة البطاينة بإربد، أكد المتحدثون على عمق الروابط الأخوية التي تجمع أبناء الأردن تحت ظل القيادة الهاشمية، مشيدين بقيم التسامح والتكافل التي تجسدت في مبادرة التكريم وفي موقف الحباشنة. واعتبروا هذه اللقاءات والمواقف دعائم أساسية لرسانة الجبهة الداخلية وتعزيز استقرار الأردن.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس النواب على هذه المبادرة التي جمعت أطياف المجتمع الأردني، مؤكداً على أهمية تعزيز مثل هذه اللقاءات والقيم النبيلة المستمدة من القيادة الهاشمية.

وقد عبر ممثلو عشائر الكرك عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين على أن هذا التكريم يعكس الروح الأصيلة التي يتمتع بها الأردنيون وتلاحمهم في وجه مختلف الظروف.

واختتم اللقاء بالتأكيد على التفاف الأردنيين حول قيادتهم الهاشمية، وتمسكهم بالوحدة الوطنية والقيم الأصيلة التي تحمي الوطن وتعزز مسيرته.


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