مدرسة الراهبات الوردية تحتفل بيوم اللغة العربية

وطنا اليوم_تحت رعاية الاديبة الدكتورة سارة طالب السهيل

أقامت مدرسة راهبات الوردية -مرج الحمام صباح اليوم الخميس احتفالا بيوم اللغة العربية

تحت رعاية الأديبة الدكتورة سارة طالب السهيل وذلك على مسرح المدرسة.

وحضر الحفل عدد كبير من طلبة المدرسة وأولياء الأمور ولفيف من أبناء المجتمع المحلي والمهتمين باللغة العربية.

وتم عرض مسرحية هادفة بأسلوب شيق وطريقة جميلة في الأداء من طلبة المدرسة ينم عن أفكار إبداعية للمربين

وقام الطلبة بتأدية نشيد جميل بمرافقة الفرقة الموسيقية في المدرسة .

وكان هناك فقرات تتحدث عن فلسطين العزيزة وارتباط الطلبة الروحي والوجداني بها..

وكان هناك انسجام كامل في فقرات الحفل وروعة في أداء الطلبة تظهر مدى الإبداع في الأداء والتدريب المتميز من قبل المربين.

وفي نهاية الحفل قامت راعية الحفل بتكريم عدد من المربيات في المدرسة وعدد من الطالبات .

وقامت إدارة المدرسة بتكريم راعية الحفل لجهودها في الإهتمام باللغة العربية .