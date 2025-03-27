ليندو للتمويل تدعم موائد الرحمن في تكية أم علي خلال شهر رمضان المبارك

وطنا اليوم:انسجامًا مع روح شهر رمضان المبارك وقيم الخير والعطاء التي يجسدها، قدمت شركة ليندو للتمويل دعمًا كريمًا لموائد الرحمن التي تنظمها تكية أم علي، في مبادرة إنسانية تهدف إلى إفطار آلاف الصائمين المحتاجين في مختلف أنحاء المملكة.

وجاءت هذه المبادرة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي توليها “ليندو للتمويل” أهمية كبيرة، حيث حرصت على أن تكون جزءًا فاعلًا من الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الفئات الأقل حظًا خلال هذا الشهر الفضيل. كما شارك عدد من موظفي الشركة في تنظيم وتوزيع وجبات الإفطار، في تجسيد حي لقيم التكافل والتضامن الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، توجهت الشركة بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الموظفين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة الخيرية، معربة عن فخرها بروح التعاون والمبادرة التي أبدوها، والتي تعكس التزام “ليندو للتمويل” بالمساهمة الإيجابية في خدمة المجتمع.

وأكدت الشركة أنها تتطلع إلى الاستمرار في إطلاق المزيد من المبادرات المجتمعية التي تترك أثرًا طيبًا ومستدامًا في حياة الناس، وتعزز من قيم العطاء والإنسانية في مختلف المناسبات