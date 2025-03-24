اسلاميو النواب: العدو لا يفهم سوى لغة القتل

وطنا اليوم:نددت كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية بتصريحات المبعوث الأمريكي التي أدلى بها، بعدما قال إن الولايات المتحدة أطلقت العنان لإسرائيل، وتم تزويدها بالأسلحة لمواصلة الحرب في غزة.

وقال النائب أحمد القطاونة في كلمة الكتلة خلال جلسة النواب الإثنين، إن الأردن يجب أن يقف وقفة الرجل الواحد في ظل المخططات الإسرائيلية في فلسطين وسوريا ولبنان واليمن.

وتابع القطاونة: “على الأردن إلغاء كافة الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي، الذي لا يفهم سوى لغة القتل والسلاح.”