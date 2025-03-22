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في الذكرى الـ 57 لمعركة الكرامة.. الجغبير: انتصار أردني أعاد للأمة هيبتها

منذ 23 ثانية
في الذكرى الـ 57 لمعركة الكرامة.. الجغبير: انتصار أردني أعاد للأمة هيبتها

وطنا اليوم_

 

اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان معركة الكرامة تمثل صفحة مشرقة في الذاكرة العربية والوطنية، وتحمل رسائل عميقة في تاريخ الأردن ، حيث أنها مصدر فخر لكافة الأردنيين، حيث كانت هذه المعركة انتصار أردني أعاد للأمة هيبتها.

 

وقال الجغبير بمناسبة الذكرى الـ 57 لمعركة الكرامة، إن القطاع الصناعي الأردني يشارك بكل فخر أبناء الوطن، احتفالهم بالانتصار التاريخي الذي سطّره أبناء الجيش العربي الباسل بقيادته الهاشمية المظفرة، والذي تتجلى فيه أروع صور البطولة والفداء، في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته، ووضع حد لأطماع العدو.

 

وبين الجغبير، أنّ ذكرى الكرامة مناسبة نستذكر فيها، بطولات جنودنا البواسل من أبناء جيشنا العربي المصطفوي؛ ممن قدموا أرواحهم دفاعاً عن ثرى الأردن الطهور وقضايا أمته العادلة، وفي سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والوقوف بوجه كل طامع تسوّل له نفسه الاقتراب من الأردن، أو الاعتداء على أرضه، أوالمساس بأمنه واستقراره.

 

وأضاف الجغبير ان غرف الصناعة ترفع يرفع بهذه المناسبة، أسمى معاني الفخر والاعتزاز، إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية وأبناء الشعب الأردني”، مشيراً إلى أن قواتنا المسلحة الباسلة أثبتت أنها ما زالت بعهد الكرامة متمسكة، وبقيمها النبيلة مؤمنة، حيث أن جهودها لم تتوقف لتقديم الدعم للأهل والأشقاء في قطاع غزة، ودعم صمودهم على أرضهم.


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