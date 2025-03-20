جامعة البترا تقيم حفل إفطار رمضاني لطالبات السكن

وطنا اليوم:برعاية رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وبحضور عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، أقامت جامعة البترا حفل إفطار رمضاني لطالبات السكن الداخلي البالغ عددهن سبعين طالبة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأقيم الإفطار في نادي موظفي الجامعة، وحضر حفلَ الإفطار عددٌ من مديري الدوائر الإدارية، ومن عمادة شؤون الطلبة.

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم: إننا -أسرةَ جامعة البترا- نسعى إلى توفير كل أساليب الراحة لجميع الطلاب، وخاصة طالبات السكن، من أجل مساعدتهنّ على الانشغال بالدراسة، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهنّ. وأضاف مخاطبًا طالبات السكن: إن الذكريات الجميلة للسكن ستبقى محفورة في أذهانكنّ طيلة حياتكنّ