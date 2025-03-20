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جمعية مؤسسة حسن إسميك الخيرية تنظم فعاليات رمضانية لعمال الوطن في أمانة عمان

منذ دقيقة واحدة
جمعية مؤسسة حسن إسميك الخيرية تنظم فعاليات رمضانية لعمال الوطن في أمانة عمان

وطنا اليوم:نظمت جمعية مؤسسة حسن إسميك الخيرية فعالية رمضانية خاصة لعمال الوطن في أمانة عمان الكبرى، حيث تم توزيع أكثر من 500 طرد غذائي على الموظفين، ضمن جهود الجمعية لدعم الفئات العاملة خلال الشهر الفضيل.

وتخللت الفعالية فقرات إنشادية دينية اضافت أجواءً روحانية مميزة، إلى جانب لقاءات تفاعلية مع عمال الوطن خلال وقت الإفطار، مما عزز من روح التكافل الاجتماعي والاحتفاء بالقيم الرمضانية.

وتاتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الفعاليات الرمضانية التي تنظمها الجمعية خلال الشهر الكريم، بهدف دعم ومساندة مختلف الفئات في المجتمع الأردني وترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري


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