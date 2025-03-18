شركات أردنية تبدأ مشاركتها بمعرض الغذاء العالمي

وطنا اليوم:بدأت شركات صناعية محلية متخصصة في صناعة الغذاء مشاركتها بمعرض الغذاء والشراب العالمي 2025، الذي افتتح مساء أمس الاثنين بالعاصمة لندن.

ويمثل المعرض الذي يستمر 3 أيام، منصة مهمة لعرض وترويج المنتجات الأردنية المتنوعة، والتي تشمل الحلويات والمخبوزات والتوابل والبهارات والمكسرات، والعديد من المنتجات الغذائية الأخرى.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، إن الجمعية التي تنظم المشاركة الأردنية بالمعرض، تسعى إلى فتح قنوات جديدة للتواصل مع المشترين والموزعين الدوليين، وتعريفهم بجودة وتنافسية المنتجات الأردنية.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، إن المعرض يعد منصة مثالية للقاء الشركاء المحتملين وتوسيع شبكات الأعمال، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية الحلال.

وجدد العين الخضري، التأكيد عاى أن الصادرات الأردنية تمثل حلا للعديد من التحديات الاقتصادية، حيث أن إيجاد أسواق جديدة للمنتجات المحلية يعزز الإنتاج، ويدعم التوسع الصناعي، واستقطاب استثمارات جديدة وتحسين الميزان التجاري.

بدوره، قال مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم أبو رحمة، إن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من الزائرين وأهم المشترين الذين يمثلون العديد من دول العالم، ما يمثل فرصة أمام الشركات الأردنية لترويج منتجاتها وأظهار التقدم والجودة التي وصلت لها.

وأضاف، إن الجمعية التي تنظم المشاركة الأردنية الأولى بالمعرض، حريصة على توفير كل الممكنات أمام المصدرين الأردنيين وتوفير مشاركتهم بأهم المعارض العالمية المتخصصة، بما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وفتح أخرى غير تقليدية.

وأكد أبو رحمة، أن السوق البريطانية التي تقع خارج دول الاتحاد الأوروبي تمتلك خصوصية مهمة لوجود جالية عربية وإسلامية كبيرة وكتلة بشرية كبيرة من جنسيات أخرى، ما يمنح الصناعة الأردنية دعما قويا لتعزيز تواجدها هناك، داعيا الشركات المحلية لاستغلال هذه الفرصة المهمة والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

وأشار إلى أن المعرض يشارك فيه 1500 جهة عارضة من مختلف دول العالم، ويتوقع أن يستقطب نحو 30 ألفا من المشترين والموزعين الدوليين، يمثلون أكثر من 105 دول.

يذكر أن اتفاقية الشراكة الأردنية – البريطانية، التي وقعت عام 2019، دخلت حيز التنفيذ عام 2021، وجاءت حرصا من حكومتي البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، لا سيما بعد خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي.

وتمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية للمنتجات المتبادلة بين البلدين، من خلال الإعفاء من الرسوم الجمركية، بما يوازي الامتيازات الممنوحة بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية – الأوروبية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والمملكة المتحدة بلغ خلال العام الماضي نحو 303 ملايين دينار، منها 62 مليون دينار صادرات أردنية