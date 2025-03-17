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فيديو يثير الجدل في فرنسا.. برج إيفيل يرتدي الحجاب

منذ 27 ثانية
فيديو يثير الجدل في فرنسا.. برج إيفيل يرتدي الحجاب

وطنا اليوم:أثارت علامة الأزياء الهولندية المحتشمة “Merrachi” جدلاً واسعا في فرنسا بفيديو ترويجي يظهر برج إيفل الشهير مرتديا الحجاب.
الإعلان كان جزءاً من حملة مؤيدة للحجاب، ويهدف إلى الترويج لحرية ارتدائه، إلا أنه أثار غضب بعض السياسيين الفرنسيين، الذين اعتبروه “خطيرا ومخالفا للقيم الفرنسية”.
نشرت “Merrachi” الفيديو على إنستغرام مع تعليق: “رُصد برج إيفل مرتديا مرّاشي، ما شاء الله! يبدو أنه انضم للتو إلى مجتمع الأزياء المحتشمة”.
وصفت ليزيت بوليت، النائبة الفرنسية عن حزب التجمع الوطني اليميني، الإعلان بأنه يسيء إلى “القيم والتراث الديمقراطي لفرنسا”.
وأعرب زميلها في الحزب، جيروم بويسون، عن مشاعر مماثلة، واصفًا الإعلان بأنه “مشروع سياسي مرعب واستفزاز غير مقبول”.
على الجانب الآخر، أشاد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالإعلان، ووصفوه بأنه خطوة تسويقية إبداعية ورائعة.
وتطبق فرنسا منذ عام 2004 حظراً يمنع التلاميذ من ارتداء الحجاب، كما تحظر ارتداء العباءة في المؤسسات التعليمية.


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