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الأردن يوقع اتفاقية منحة مقدمة من الجانب القطري لتزويد سوريا بالغاز

13 مارس 2025
الأردن يوقع اتفاقية منحة مقدمة من الجانب القطري لتزويد سوريا بالغاز

وطنا اليوم:أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، عن توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية اتفاقية منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تهدف إلى تزويد الجمهورية العربية السورية بالغاز عبر الأراضي الأردنية.
وبيّن الخرابشة أن صندوق قطر للتنمية يمول المشروع بالكامل، ويهدف معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في سوريا الشقيقة.
وتتضمن الاتفاقية استخدام سفينة التغييز العائمة الموجودة في مدينة العقبة لاستلام الغاز المسال وتحويله وضخه إلى الجانب السوري عبر خط الغاز العربي بهدف تعزيز الطاقة الكهربائية ما يصل إلى 400 ميغاواط من الكهرباء يوميًا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيًا في محطة دير علي بسوريا.
وأكد الخرابشة أن هذه الاتفاقية تعكس التزام الأردن بالتعاون الإقليمي بالمنطقة وبمساعدة سوريا على مواجهة تحدياتها مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم للدول الشقيقة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.


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