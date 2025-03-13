مؤسسة أورنج الأردن تخرّج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة

وطنا اليوم:قامت مؤسسة أورنج الأردن وبحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، للشؤون الإدارية والمالية سميرة الزعبي، مندوبة عن معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، بتخريج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة في عمّان، الذي يعد الفوج الأول لبرنامج منحة “تنمية المهارات الرقمية والتوظيف”، وهذا البرنامج ممول من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ضمن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، الذي تشرف على تنفيذه جمعية المهارات الرقمية (Digiskills)، ويهدف إلى رفد سوق العمل الأردني بالكفاءات الرقمية من الشباب الأردني التي تمتلك قدراً كبيراً من الخبرة والمعرفة في المجالات التقنية المختلفة. وقد تم خلال الحفل تخريج 51 طالباً وطالبة في مجال تطوير البرامج.

وامتد البرنامج الذي تم إعداده من قبل أكاديمية البرمجة في عمان والمنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، لـ 5 أشهر بواقع 640 ساعة من التدريب المكثف، منها 100 ساعة مخصصة للمهارات الحياتية المتقدمة المؤهلة للتوظيف، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية. وشمل البرنامج تدريباً على مجموعة من أهم لغات البرمجة وتطوير تطبيقات الويب مثل HTML5 وCSS3 وJavascript وPHP وMySQL وReactJS وLaravel.

وفي الشهر الخامس، التحق المشاركون بفترة تدريب عملي في شركات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات، حيث أتيحت لهم الفرصة لتطبيق ما تعلموه في بيئة عمل حقيقية، مما عزز مهاراتهم الرقمية، ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، وأسهم في زيادة فرصهم الوظيفية. وقد حقق الطلبة نجاحاً كبيراً في البرنامج، حيث بلغت نسبة التخرج 100%.

ويجدر بالذكر أن نحو 40% من خرّيجي هذا الفوج نجحوا بالفعل في الحصول على وظيفة قبل تخرجهم من البرنامج، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى نحو 85% خلال الفترة القادمة، علماً أن عدداً من الطلبة قد يتجهون إلى الأعمال الريادية.

وشهد حفل التخريج حضوراً لافتاً من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات التقنية الرائدة في المملكة.

من جانبه أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، أن تطوير المهارات الرقمية يعد أمراً حيوياً لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل التي ترتكز بشكل كبير على التكنولوجيا والتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. وأوضح أن الوزارة إيماناً منها بأهمية الاستثمار في الكفاءات الرقمية كركيزة لمستقبل الأردن الرقمي، تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص وجمعية المهارات الرقمية لتمكين الشباب وتأهيلهم بمهارات تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة لبناء جيل قيادي قادر على قيادة مسيرة التحول الرقمي في المملكة. كما أشار السميرات إلى ضرورة توسيع برامج التدريب الرقمي وفقاً لنهج قائم على الاحتياجات الفعلية، لضمان مواءمة مهارات الشباب مع المتطلبات المحلية والعالمية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ أورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، عن فخره بنتائج أكاديمية أورنج للبرمجة. فمنذ إطلاقها قبل خمس سنوات، طورت هذه البرامج تدريبات مكثفة لتزويد الشباب بالمهارات التقنية والحياتية. وأكد أن البرنامج أثبت فعاليته حيث تمكن أكثر من 80% من خريجيه من الحصول على وظائف بنجاح، مما يعكس قدرة البرنامج على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق المحلي.

كما أشاد المهندس منصور بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وجمعية المهارات الرقمية. وأكد أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز قدرات الشباب الأردني، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للإبداع والنجاح في القطاع الرقمي.

بدوره، أعرب عضو مجلس إدارة وأمين صندوق جمعية المهارات الرقمية، ماهر الخياط، عن سعادته وفخره بالشراكة الاستراتيجية بين جمعية المهارات الرقمية مع مؤسسة أورنج الأردن التي أثمرت عن هذا الإنجاز المميز، حيث عملنا معاً على تمكين الشباب الأردني بمهارات رقمية متقدمة تفتح لهم آفاقاً جديدة في سوق العمل. هذه الدفعة الأولى من البرنامج تعكس التزامنا المشترك ببناء مستقبل رقمي أكثر إشراقاً وتوفير فرص حقيقية للنمو المهني”.

يُذكر أن خريجي أكاديمية البرمجة، التي تُنفذ تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، هم أبطال التغيير الذين يسعون لتحسين حياتهم وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. حيث بلغ عدد الطلاب الذين تم تدريبهم أكثر من 1550 شاباً وشابة من مختلف المحافظات في كل من أكاديمية البرمجة ومدرسة البرمجة.