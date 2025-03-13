محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية الخاصة

وطنا اليوم:التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة في قاعة مجلس التعليم العالي اليوم الخميس الموافق 13-3-2025 رؤساء الجامعات الأردنية الخاصة، وذلك بحضور أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير محافظة بالحضور مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك، ثم تم بعد ذلك مناقشة عدد من القضايا الهامة، وعلى رأسها الآليات اللازمة لمواكبة عمليات الرقمنة داخل الجامعات، وخاصةً إدخال الذكاء الاصطناعي في تدريس مختلف التخصصات داخل الجامعات وليس فقط تخصصات كليات تكنولوجيا المعلومات فقط، إضافةً إلى ضرورة التعاون والاستجابة لكل ما يصدر عن المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، حيث قدم الوزير محافظة شرحاً لخطة عمل المجلس ومتطلبات العمل في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي، كما تم خلال اللقاء مناقشة قيام الجامعات بتطبيق التوصيات التي أقرها مجلس التعليم العالي مؤخراً، والمتعلقة بمكافحة التبغ والتدخين داخل الحرم الجامعي.

إضافةً إلى ذلك تم مناقشة بدء المرحلة الثانية من مشروع الربط الإلكتروني مع الجامعات الخاصة (نظام الاتصال مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية)، حيث كان مجلس التعليم العالي قد أصدر سابقاً قراراً يقضي بالزام الجامعات الأردنية الرسمية بتنفيذ عملية الربط الإلكتروني مع وحدة تنسيق القبول الموحد، وذلك لغايات قراءة البيانات المالية والأكاديمية لجميع الطلبة إلكترونياً وبشكل مباشر (Online)، وبما يخدم عمل الوزارة، إضافةَ إلى استصدار أية إحصائيات تتعلق بالطلبة يحتاجها مجلس التعليم العالي، أو أي جهة رسمية أخرى في المملكة، حيث من المتوقع أن يُصدر مجلس التعليم العالي قريباً قراراً مماثلاً بالزام الجامعات الخاصة بتنفيذ عملية الربط الإلكتروني، كما تم مناقشة شمول الجامعات الخاصة بنظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين (غير الأردنيين)، أسوةً بالجامعات الرسمية، وذلك تنفيذاً لما ورد في الخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام (2023-2027) والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الموقر، حيث قرر مجلس التعليم العالي سابقاً تكليف وحدة تنسيق القبول الموحد بحوسبة نظام القبول الموحد الإلكتروني لقبول الطلبة الوافدين (غير الأردنيين)، وقد تم إطلاق النظام مطلع العام الجامعي الحالي 2024-2025، ولإنجاح هذا المشروع الوطني الذي يحمل عنواناً عريضاً هو ” أدرس في الأردن” فإن ذلك يتطلب شمول الجامعات الخاصة به، كما تم أيضاً مناقشة الآليات الكفيلة بإنجاح معرض الجامعات الأردنية الذي تقيمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي وهو هيئة تنشيط السياحة، والسفارة الأردنية في الرياض للترويج للدراسة في الجامعات الأردنية والمقرر عقده في مدينة الرياض بتاريخ (16-17) /4 /2025 وفي مدينة تبوك بتاريخ (19-20)/4/2025.

وقد حضر اللقاء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من: السيد شادي مساعدة مدير أمانة سر مجلس التعليم العالي، والسيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي / مدير وحدة تنسيق القبول الموحد