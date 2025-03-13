بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وزيرا الأشغال والداخلية يتفقدان مركز حدود العمري

13 مارس 2025
وزيرا الأشغال والداخلية يتفقدان مركز حدود العمري

وطنا اليوم:أكد وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والداخلية مازن الفراية، إهتمام الحكومة بتحسين واقع البنية التحتية في جميع المراكز الحدودية نظراً للمستجدات التي طرأت على أعداد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المملكة عبر هذه المراكز بهدف تمكينها من استيعاب هذه الأعداد دون حدوث أي ازدحامات أو اكتظاظ، وتقديم صورة حضارية لزائري المملكة.
وشدد الوزيران خلال جولة ميدانية تفقدا خلالها واقع البنى التحتية في مركز حدود العمري، أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد خطة شاملة لتطوير المعابر الحدودية الأردنية وفقاً لأولوية كل معبر وخصوصيته، حيث تعكف وزارة الأشعال على إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لهذه الغاية.
ولفت ابو السمن والفراية إلى أن تطوير المعابر سيلبي المعايير العالمية لتصميم المراكز الحدودية وتحقيق الجانب الأمني والجمركي وتسهيل حركة الشحن والمسافرين ومراعاة الرؤية المستقبلية للأعوام المقبلة والنمو السكاني في الأردن والدول المجاورة.
واستمع الوزيران إلى عرض حول واقع المعبر الحدودي الذي يربط المملكة بجارتها الشقيقة المملكة العربية السعودية قدمه مدراء الدوائر العاملة في المركز، الذين بينوا أن أكثر من 3.5 مليون زائر ومواطن عبروا الى المملكة خلال العام الماضي من خلال معبر العمري، وأن المركز يشهد حركة للمسافرين والشحن الى كافة دول الخليج.
وزير الأشغال وجه المعنيين في الوزارة الى تنفيذ جملة من أعمال الصيانة والتحسينات الطارئة التي يحتاجها المعبر، خصوصا في الساحات والمداخل.
من جهته وعد وزير الداخلية بمتابعة كافة الملاحظات والاقتراحات المطروحة من قبل العاملين في المركز، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستعمل على معالجة المعضلات التي تتسبب بالازدحام في حركة المغادرين والقادمين في بعض المواسم.
وكانت وزارة الأشغال نفذت عام 2014 عطاءا لإنشاء مباني وساحات الشحن شمل مبنى للجوازات والجمارك ومركز دفاع مدني ومبنى للخدمات وعيادة صحية وبنيه تحتية من ساحات وطرق ومباني خدماتية مختلفة بكلفة (34 مليون) على أرض مساحتها (450) أربعمائة وخمسون دونماً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:48

اعتصام في برج ترامب للتضامن مع الطالب محمود خليل

20:42

الخرابشة: تزويد الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن ليس عقدا تجاريا

20:38

شاب أردني ثانٍ ينهي حياته خلال 24 ساعة

20:36

توجيهات ملكية وشراكات استراتيجية.. وقف ثريد يُحقق نقلة نوعية في العمل التطوعي لصناعة إرثٍ مستدام للأمن الغذائي

20:03

ذبحتونا تحذر من التوجيهي الجديد : الاصلاح الحقيقي يبدأ من رياض الأطفال

19:53

الجمعية الفلكية الأردنية : رؤية هلال شوال غير ممكنة في 29 رمضان

19:45

الخلايلة مديراً عاماً للضمان الاجتماعي بالتكليف

19:40

المومني: سندعم الجهود الشاملة لمواجهة آفة التدخين

19:36

الأردن يوقع اتفاقية منحة مقدمة من الجانب القطري لتزويد سوريا بالغاز

19:33

مؤسسة أورنج الأردن تخرّج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة

19:30

محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية الخاصة

16:51

وزارة الشباب تتسلم استقالة 7 أعضاء من مجلس إدارة النادي الفيصلي

وفيات
وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025وفيات الثلاثاء 11-3-2025وفيات الاثنين 10-3-2025وفيات الأحد 9-3-2025