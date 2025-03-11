ايمن سماوي سنعمل على تعزيز مكانة الفنان الأردني محليا وإقليميا ودوليا‎

وطنا اليوم:التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي ، مع نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي ، حيث تم خلال اللقاء التشاوري، التأكيد على التعاون بين نقابة الفنانين ، ومهرجان جرش في دورته القادمة 2025 .

وعقب اللقاء أكد سماوي ان اللقاء كان جيداً ومثمراً ، حيث تم تناول كافة الأمور المتعلقة بالفنان الأردني والعمل على تعزيز مكانتهم محليا وإقليميا ودوليا ، من خلال هذه التشاركية مع نقابة الفنانين لكونها جزءا أصيلا في برنامج المهرجان ، مؤكدا ان مهرجان جرش سيبقى عنوانا وطنيا وحضاريا ، ومنجزا يعلي من قيمة الإبداع ،وحاملا لرسالة الدولة الأردنية ،ومعبرا عن إبداعات فنانيه وكتابه، وأن النجاح يتحقق بالتشاركية بين كل المؤسسات الرسمية والخاصة.

من جهته أشاد نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي بالشراكة التاريخية مع إدارة مهرجان جرش لافتا إلى الدور الكبير الذي يقوم به المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي والذي يتمتع بروح التغيير والتجديد ،ودوره في تربع مهرجان جرش على عرش المهرجانات العربية