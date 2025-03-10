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البنك الأردني الكويتي يطلق برنامج المسؤولية المجتمعية لموظفيه “سفير الخير”

منذ 40 ثانية
البنك الأردني الكويتي يطلق برنامج المسؤولية المجتمعية لموظفيه “سفير الخير”

وطنا اليوم:انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأهمية المسؤولية المجتمعية ودورها في التنمية المستدامة، أطلق البنك الأردني الكويتي اليوم برنامجًا جديدًا تحت اسم “سفير الخير”.
وجاء إطلاق “سفير الخير” خلال شهر رمضان المبارك، كمبادرة تعكس التزام البنك بنهجه الاستراتيجي الشامل الذي يترجم شعاره “أكثر من بنك” إلى واقع ملموس.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين موظفي البنك والموظفين والموظفات في الشركات التابعة، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، لتعزيز أواصر التعاون والتواصل الداخلي بين الموظفين، إلى جانب دعم الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تعليقه على إطلاق البرنامج، قال هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي: “نعتبر في البنك أن المسؤولية المجتمعية جزءٌ لا يتجزأ من استراتيجيتنا لتحقيق التوازن بين النظم الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لذلك فإننا نواصل تكثيف جهودنا لإطلاق مشاريع وبرامج تلبي احتياجات المجتمع المحلي كافة. وقد رأينا أن برنامج ‘سفير الخير’ هو خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة العطاء بين موظفينا، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات التي نخدمها”.
ويغطي البرنامج مختلف محافظات المملكة، من الشمال إلى الجنوب، تأكيدًا على حرص البنك على توسيع نطاق برامجه وخدمة المجتمعات المحلية كافة. وسيتم تنفيذ المشاريع بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان إحداث تغيير إيجابي مستدام، مع التركيز على التنوع والشمول في مختلف المجالات


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