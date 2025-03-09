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01:22
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر القاضي و عناب والعربيات
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حقيقة الذهب في البنك المركزي
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عاجل – الدفاع المدني السوري : نعمل بكل طاقتنا لكن مواردنا محدودة
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الرئيس السوري يعلن تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي
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بيان اجتماع دول الجوار : إدانة كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها
20:00
الملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولين
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الصفدي: توافق على نبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سوريا
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عربي دولي
عاجل – الدفاع المدني السوري : نعمل بكل طاقتنا لكن مواردنا محدودة
منذ 3 ساعات
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24 ساعة
01:22
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر القاضي و عناب والعربيات
00:33
حقيقة الذهب في البنك المركزي
21:58
الرئيس السوري يعلن تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي
20:52
بيان اجتماع دول الجوار : إدانة كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها
20:00
الملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولين
19:56
اتفاقية لدعم الصادرات الزراعية الأردنية بقيمة مليوني دينار
19:33
تصعيد متواصل .. الاحتلال يقرر قطع الكهرباء عن غزة بشكل كامل
19:24
رئيس الوزراء يلتقي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال
19:19
الصفدي: توافق على نبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سوريا
16:55
الملك: نقف إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها ووحدة أراضيها
16:50
سورية.. إلغاء أكثر من 5.1 مليون بلاغ منع سفر
16:43
المحامي جمال محمد درس يكتب عن مجلس نقابة المحامين
وفيات
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منوعات
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اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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رياضة
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شخصية و حوار
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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