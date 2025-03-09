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عاجل – الدفاع المدني السوري : نعمل بكل طاقتنا لكن مواردنا محدودة

منذ 3 ساعات
عاجل – الدفاع المدني السوري : نعمل بكل طاقتنا لكن مواردنا محدودة

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