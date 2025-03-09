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مايكروسوفت تنهي حقبة سكايب بعد أكثر من عقدين على إطلاقه

منذ 20 ثانية
مايكروسوفت تنهي حقبة سكايب بعد أكثر من عقدين على إطلاقه

وطنا اليوم:أعلنت شركة مايكروسوفت عن قرارها بإيقاف تشغيل تطبيق “سكايب” بحلول مايو 2025، بعد أكثر من عقدين من إطلاقه.
وذكرت الشركة في منشور عبر منصة “إكس” أن المستخدمين سيكون لديهم الفرصة للانتقال إلى “مايكروسوفت تيمز فري” باستخدام نفس حسابات سكايب، مما يضمن استمرار الوصول إلى المحادثات وقوائم الاتصال.
تعود بداية سكايب إلى عام 2003، عندما أطلقه رائدا الأعمال السويدي نيكلاس زينستروم والدنماركي يانوس فريس من لوكسمبورغ.
وأحدث التطبيق ثورة في عالم الاتصالات عبر الإنترنت، حيث قدم إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية دولية دون الحاجة إلى دفع الرسوم المرتفعة للاتصالات التقليدية، بالإضافة إلى تمكين مستخدميه من الاتصال بالهواتف الأرضية والمحمولة عبر خدمة مدفوعة.

الاستحواذ على سكايب
في عام 2011، استحوذت مايكروسوفت على سكايب مقابل 8.5 مليار دولار، ودمجته في نظام تطبيقاتها لأجهزة الكمبيوتر المكتبي. ومع ذلك، لم تتمكن الشركة من الحفاظ على مكانة سكايب الريادية في عالم تطبيقات الاتصال.
مع إطلاق “مايكروسوفت تيمز” في 2017، بدأ سكايب يفقد حصته السوقية لصالح منصات أخرى مثل “زووم” و”واتساب”، خصوصًا في ظل جائحة كورونا التي ساهمت في تعزيز استخدام منصات الاتصال البديلة.

إيقاف سكايب
ورغم تراجع شعبية سكايب، تمكنت مايكروسوفت تيمز من إثبات مكانتها كأحد أبرز تطبيقات الاتصال المؤسسي والتعاون الرقمي، وهو ما عزز قرار مايكروسوفت بإغلاق سكايب والتركيز على تطوير تيمز كبديل مستقبلي للمستخدمين.
مع إغلاق سكايب، ينتقل تركيز مايكروسوفت إلى تعزيز مكانة “مايكروسوفت تيمز” وتوسيعها لتلبية احتياجات المستخدمين في التواصل والعمل عن بُعد.


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