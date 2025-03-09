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بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية عملية الابتسامة في الأردن ‎

منذ دقيقة واحدة
بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية عملية الابتسامة في الأردن ‎

وطنا اليوم:واصل بنك ABC في الاردن دعمه لجمعية الابتسامة الاردن، للمساهمة في تمكين الجمعية من تحقيق أهدافها وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، من خلال تقديم جراحة آمنه وبكفاءة عالية وفي الوقت المناسب، بالإضافة الى الإستشارات ما قبل الجراحة وخدمات معالجة النطق وتقويم الاسنان مابعد الجراحة.
ويأتي هذا الدعم في إطار اهتمام البنك بتوفير الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى الذين يعانون من تشوهات خلقية مثل شق الشفة وشق سقف الحلق، بالإضافة إلى علاج الحروق والندبات، من خلال المساهمة في توفير الجراحة الترميمية المجانية والعلاج الطبي للأطفال من قبل أطباء متخصصين من مختلف المهن الطبية.
وحول هذا الشأن، فقد صرّح سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن “نحن مستمرون في تبني نهج التنمية المستدامة ودعم المجتمع المحلي، وملتزمون في ضمان تقديم الرعاية الصحية للأطفال غير المقتدرين على دفع تكاليف العلاج لرسم الإبتسامة على وجوههم”.
إن جمعية عملية الابتسامة الأردن قد تأسست عام 2004 كجمعية إنسانية غير ربحية، ومنذ ذلك الوقت قامت الجمعية بتنفيذ العديد من الحملات الطبية والعمليات الجراحية المجانية للأطفال الذين يعانون من حالات شق الشفة وشق سقف الحلق والحروق من جميع- أرجاء الأردن بالاضافة الى أطفال من فلسطين والعراق وسوريا.
ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.


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