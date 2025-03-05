ولي العهد يجري اتصالا مع وزير التربية للاستفسار عن قضية الحميدي

وطنا اليوم:أجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة للاستفسار عن قضية الطالب محمد الحميدي الذي يرقد على سرير الشفاء إثر تعرضه لحروق داخل أحد المدارس.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال الهاتفي ثقته، بالقضاء النزيه العادل، الذي يتولى متابعة القضية.

ووجه سموه، إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، مؤكدا أنه سيتابع ما ستتخذه الوزارة لتعزيز عناصر السلامة العامة في المدارس.