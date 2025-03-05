النقل البري: تشغيل 4 خطوط لربط الأقاليم بالمحافظات وعمان

وطنا اليوم:أكد المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري بالوكالة، محمد القريوتي، الأربعاء، أن هناك اهتمامًا حكوميًا بتحسين وتطوير قطاع النقل العام لخدمة المواطنين.

وقال القريوتي خلال مؤتمر صحفي، إن قرار إنشاء صندوق دعم نقل الركاب سيسهم في استدامة الخدمة، وتحسين مستواها، ويضمن توفير خدمات نقل بجودة وكلف ملائمة للمشغلين والمستخدمين.

وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع هيكلة شبكات خطوط النقل العام بين مراكز المحافظات والعاصمة ستشمل الخطوط الأكثر طلباً، وتخدم أكبر عدد من الركاب.

وأشار القريوتي إلى أنه سيتم تشغيل 4 خطوط رئيسية بالمرحلة الأولى في مشروع الربط بين مراكز المحافظات والعاصمة، وهي إربد-عمّان، جرش-عمّان، السلط-عمّان، الكرك-عمّان.

وبين القريوتي أنه فيما يتعلق بأجرة الركاب في المشروع الجديد، ستكون بالتسعيرة ذاتها المعمول بها حاليًا.

ولفت إلى أن قرار إعفاء 50% من قيمة رسوم التراخيص والتصاريح لوسائط النقل العاملة ضمن صلاحيات هيئة تنظيم النقل البري سيستفيد منه مختلف الوسائط، من الحافلات الكبيرة والمتوسطة والتكاسي بجميع أنواعها، وإعفاء شركات الاستثمار المرخص لها في مجال النقل من الفوائد على الذمم المالية المترتبة عليها بنسبة 25%.