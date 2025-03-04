أورنج الأردن تكرّم خلال حفل جوائز رواد التنوع عن قطاع التكنولوجيا والاتصالات

وطنا اليوم:حصلت أورنج الأردن على شهادة تكريم خلال حفل جوائز “روّاد التنوع” عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي أقيم لأول مرة في عمان، والتي أطلقتها مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع بورصة عماّن وفي إطار شراكة مع مملكة هولندا. وتسلّمت شهادة التكريم نيابةً عن أورنج، مدير إدارة الموارد البشرية، إليان البوري، وذلك تقديراً لجهود الشركة المتميزة في تعزيز التنوع بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات داخل بيئة العمل. وتأتي هذه الجهود بالتماشي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبالأخص (الهدف الخامس) المتعلق بالمساواة بين الجنسين، و(الهدف العاشر) الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.

ويعكس هذه التكريم التزام أورنج الراسخ بخلق بيئة عمل شاملة لموظفيها، حيث نجحت الشركة في رفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية إلى 25.3%، بزيادة تصل إلى 5% منذ عام 2021. كما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في الشركة بشكل لافت إلى 27%، بزيادة 2% خلال الفترة نفسها.

وعبّر المدير التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، عن فخره بهذا الإنجاز، حيث يأتي مكملاً لحصولها على شهادة GEEIS” للمساواة بين الجنسين”، مضيفاً أن هذا التكريم يعكس التزام أورنج الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز دورها وإطلاق الطاقات الكامنة لجميع موظفي الشركة، وتعزيز إمكاناتهم في الإبداع والريادة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات. وشدّد منصور على أن تأسيس بيئة عمل متميزة قائمة على مبادئ الكفاءة والتنوع وتكافؤ الفرص يشكل حجر الزاوية في استراتيجية أورنج التنموية الشاملة.

وعلّق المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، خواجة أفتاب أحمد: “تستطيع الشركات في الأردن أن يكون لها دور محوري في جذب المرأة إلى العمل ودعمها واستبقائها وترقيتها، ومن خلال هذه الجوائز الرائدة، لا نهدف فقط إلى تكريم الشركات الداعمة للمساواة بين الجنسين والإشادة بدورها، ولكن أيضا تشجيع الآخرين على تبني ممارسات مماثلة.”

وتؤكد أورنج، التي تتخذ من شعار “دايماً معك” نهجاً لها، التزامها المستمر بدعم وتمكين المرأة في مختلف المستويات الوظيفية، وتعزيز مكانتها في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

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