منصة زين تواصل فعالياتها في الجامعات وتعقد 3 ورشات تدريبية متخصصة

وطنا اليوم:واصلت منصة زين للإبداع (ZINC) جهودها في دعم الطلبة الجامعيين من خلال تنظيم سلسلة من الورشات التدريبية المتخصصة في فروعها المتواجدة في الجامعات، والتي استهدفت تعزيز مهاراتهم في مجالات متعددة، وذلك في إطار التزامها برعاية المواهب الشابة وتمكينهم تقنياً.

وعقدت المنصة 3 ورشات تدريبية بفروعها المتواجدة في عدد من الجامعات الحكومية، حيث تم تنظيم ورشة بعنوان “تصميم تجربة وواجهة المستخدم (UX/UI)” في فرع المنصّة بالجامعة الأردنية، بالتعاون مع مركز الابتكار والريادة في الجامعة، بمشاركة 20 طالباً وطالبة، وهدفت إلى تعريف المشاركين بأحدث المفاهيم والممارسات في هذا المجال، وتمكينهم من تصميم واجهات تفاعلية تلبي احتياجات المستخدمين.

كما أقامت المنصة في فرعها بجامعة مؤتة وبالتعاون مع “IEEE Women in engineering branch”، ورشة تدريبية حول “كيفية كتابة الأوراق البحثية العلمية”، بمشاركة 18 طالبًا، قدّمتها الدكتورة رولا الرواشدة من كلية الهندسة في الجامعة، حيث ركزت الورشة على أساسيات البحث العلمي، وأهم الخطوات التي يجب اتباعها لكتابة ورقة بحثية ناجحة وفقًا للمعايير الأكاديمية المعتمدة.

وعقدت منصة زين للإبداع بفرعها في جامعة اليرموك وضمن تعاونها المستمر مع الجامعة، ورشة تدريبية متخصصة حول “التعلم الآلي الخاضع للإشراف”، بحضور 25 طالبًا، حيث تعرّف المشاركون على مفهوم هذا النوع من التعلم الآلي، والذي يعتمد على تدريب الحاسوب باستخدام بيانات مصنفة مسبقاً، مما يساعده على التنبؤ بالمخرجات الصحيحة عند إدخال بيانات جديدة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص منصة زين للإبداع (ZINC)، على تعزيز بيئة التعلم التطبيقي لطلبة الجامعات، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وتحفيزهم على الابتكار.