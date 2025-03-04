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أسعار الخضار بالسوق المحلي رابع أيام رمضان .. الباميا بـ3.50 دنانير

منذ دقيقة واحدة
أسعار الخضار بالسوق المحلي رابع أيام رمضان .. الباميا بـ3.50 دنانير

وطنا اليوم:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2449 طنا، منها 1839طن خضار، و412 طن فواكه، و197طنا من الورقيات.
جاءت بعض الأصناف بأسعار مرتفعة، حيث سجلت الباميا بثلاثة دنانير ونصف و “الدوالي” سعرًا يتراوح بين 600 إلى 800 فلسًا للكيلو الواحد، فيما بلغ سعر “الملوخية فرط” 9 دنانير إلى 10 دنانير، ما يعكس زيادة ملحوظة في الأسعار.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 15و20 قرشا، والبطاطا 20 و30 قرشا، والبندورة 6 و15 قرشا، والجزر 25 و35 قرشا، والخيار 60 و80 قرشا، والزهرة 30 و50 قرشا، والليمون 20 و40 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.
ورغم استقرار معظم أسعار الخضار والفواكه، لا تزال الدوالي، الزهرة، الكوسا والخيار البيبي من بين الأصناف التي تسجل مستويات مرتفعة، مما يثير تساؤلات حول استمرارية هذا الارتفاع خلال الفترة المقبلة.


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