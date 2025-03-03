جلسة عاصفة في الكنيست بين سجال وطرد وعراك

وطنا اليوم:شهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) جلسة عاصفة مساء اليوم الاثنين بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث وقعت عدة مشادات بين الأعضاء، وأمر رئيس المجلس بطرد عائلات الأسرى ثم تراجع عن قراره، وقد سبق الجلسة عراك بين الأمن والعائلات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مشادة اندلعت بين أعضاء الكنيست بعدما طلبت المعارضة من نتنياهو الوقوف حدادا على القتلى، وهو ما رفضه رئيس الكنيست أمير أوحانا.

وقاطع العديد من أعضاء الكنيست وأفراد من عائلات الأسرى كلمة نتنياهو مرارا، واتهموه بالتخلي عن الأسرى وتخريب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من أجل مصالحه السياسية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الكنيست أمر بطرد عائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين من الجلسة العامة بعد مقاطعتهم كلمة نتنياهو وإدارة ظهورهم له، لكنه تراجع عن قراره لاحقا.

وخلال الجلسة -التي جرى بثها مباشرة- وجه نتنياهو كلامه للأعضاء الذين انتقدوه قائلا: “أنتم تحرضون ضدي وتقومون بالضغط علينا لا على حماس”.

وأضاف: “أنتم تبثون الفرقة وتمارسون دعاية سياسية كاذبة”، كما اتهمهم بتحطيم معنويات عائلات الأسرى، وفق تعبيره.

وأمر رئيس الكنيست بطرد عدد من الأعضاء الذين قاطعوا رئيس الوزراء، ومن بينهم زعيم حزب العمل المعارض يائير غولان.

وكانت هذه الجلسة العامة قد تأخرت عن موعدها بسبب صدامات وعراك بالأيدي بين عناصر أمن الكنيست وعائلات الأسرى.