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الاسواق الحرة تؤكد استمرار خدماتها بفرع الحدود العراقية وتسعى لافتتاح فروع لها على مطارات ومعابر برية في المنطقة

منذ 21 ثانية
الاسواق الحرة تؤكد استمرار خدماتها بفرع الحدود العراقية وتسعى لافتتاح فروع لها على مطارات ومعابر برية في المنطقة

 وطنا اليوم-اشار الرئيس التنفيذي لشركة الاسواق الحرة الاردنية المهندس هيثم المجالي الى ان فرع السوق الحرة على الحدود الاردنية العراقية يعمل بشكل طبيعي ، ونفى ان يكون قد تم اغلاقه.

واضاف خلال استضافته مع الدكتور هاني البدري في برنامج نيران صديقة الاربعاء عبر قناة عمان تي في ، ان فرع السوق على الحدود العراقية يخدم المسافرين من البلدين.

الى ذلك اعلن المجالي عن محادثات مع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك السعودية حول نية الشركة افتتاح فروع للاسواق الحرة الاردنية على المعابر البرية السعودية خدمة للمسافرين وتعزيز تواجد الاسواق الحرة الاردنية على مختلف المعابر البرية ، في سياق خطط التوسع والنمو الذي تنتهجه الشركة لتعزيز قيمتها السوقية ولتعزيز تواجدها في عدد من المطارات والمعابر الإقليمية كمشغل عالمي يضطلع بخبرة كبيرة على مدى اكثر من ثلاثة عقود .

وكانت الشركة قد نجحت في الحصول على عطاء ادارة الاسواق الحرة في مطار جدة بشراكة مع شركة استرا ، وباشرت عملها هناك.

وانشئت شركة الاسواق الحرة عام 1997 كأول اسواق حرة في المنطقة العربية لتخدم السياح والاجانب القادمين للمملكة ، وتتوفر في الاسواق الحرة قائمة متميزة من اشهر العلامات التجارية العالمية في من مختلف السلع والعطور والملابس والعديد من الاحتياجات الضرورية.

يذكر ان الشركة قد بدأت عملياتها التشغيلية برأس مال قدره 5 مليون دينار والان تجاوزت قيمتها السوقية 300 مليون دينار ، هذا بالاضافة الى تنويع مصادر دخلها من خلال افتتاح مول النافورة في العقبة كمركز تسوق نموذجي يضم في جنباته العديد من العلامات التجارية العالمية وفروع البنوك والعديد من المحلات والمطاعم والترفيه ، واصبح نقطة التقاء واجتماع العائلة والمجموعات السياحية بمساحاته الواسعة وما يوفره من تجربة تسوق لا تضاهى.

المجالي خلال اللقاء فتح قلبه للمشاهدين حول حياته الشخصية وتأثره بالعديد من الشخصيات وابرزهم اخواله عبد الوهاب المجالي وعبدالسلام المجالي وعبد الهادي المجالي.

فيما اشار الى التأثير الكبير الذي رسخه جلالة الملك عبدالله الثاني في شخصية المجالي خلال عضويته في اتحاد كرة القدم بالفترة التي ترأس جلالته الاتحاد الاردني لكرة القدم ، وما عكسته شخصية جلالته المنضبطة والدعم المعنوي الذي يثري به كل من حوله.


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